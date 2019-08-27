Жириновский высказался о социальной поддержке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский , отвечая на вопрос «Ленты.ру» о состоянии пенсионного обеспечения, отметил, что пенсия в большинстве регионов России на фоне дорожающих продуктов слишком мала в отличие от столицы, где власти стараются, по словам политика, «подкормить» старшие поколения.

По мнению Владимира Жириновского, власти СССР действовали в этой же логике, выплачивая к праздничным датам не только пенсионерам, но и работникам, дополнительные средства, а также организовывая наборы из дефицитных продуктов питания.