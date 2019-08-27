Захарова раскритиковала G7 

Своё мнение она опубликовала в Facebook.

Она отметила, что раньше в G7 придерживались либерализма, но теперь там проявляют «нетерпимость к мирному инакомыслию». При этом экономические модели стран, входящих в данную международную организацию, обеспечиваются не рыночными механизмами, а «жесточайшим государственным протекционизмом». Он реализуется при помощи санкций и финансовых манипуляций.