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В российском посольстве заявили об отсутствии запроса от сенатора Джонсона 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
«Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы посольства.
В диппредставительстве отметили, что безосновательность обвинений Джонсона не оставляет сомнений в том что он «настроен на конфронтацию».
«Он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады», — указано в тексте.
Ранее сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы.
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Политика , В мире , Рон Джонсон , ИТАР-ТАСС , Висконсин
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