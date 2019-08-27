В российском посольстве заявили об отсутствии запроса от сенатора Джонсона

«Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы посольства.

В диппредставительстве отметили, что безосновательность обвинений Джонсона не оставляет сомнений в том что он «настроен на конфронтацию».

«Он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады», — указано в тексте.

Ранее сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы.