В России оценили заявление Украины о «развале Московии»

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор. Джабаров добавил, что миссия Киева — «окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины».

Ранее Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации. «Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов. Это является миссией Украины — сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она на своей странице в Facebook.