Россия встревожена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после удара израильского беспилотника по пресс-центру партии "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
"В Москве вызывает серьезную озабоченность очередная эскалация напряженности в этом районе, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Российская сторона неоднократно указывала на опасность подобных действий в накаленной до предела региональной атмосфере и предостерегала, что они могут привести к масштабному вооруженному конфликту с непредсказуемыми последствиями".
"Вновь призываем все стороны к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению международного права, включая соответствующие резолюции СБ ООН", — добавили в МИД РФ.