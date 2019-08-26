В МИД России обеспокоены ситуацией в связи с ударами Израиля по территории Ливана

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Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7

В Кремле не считают возможным возвращение к "Большой восьмерке" без консенсуса стран G7

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики