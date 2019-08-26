Названы сроки встречи Путина и Зеленского в «нормандском формате»

Встреча лидеров стран «Нормандской четверки» пройдет в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки» (G7, «Группа семи»), передает ТАСС.

«Мы договорились, (…) что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в "нормандском формате" в сентябре», — заявил Макрон.

В то же время точных дат, а также место проведения мероприятия он не назвал.

Глава государства указал, что обсудил эти планы с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским . По словам Макрона, его российский коллега поддержал такую идею во время обсуждения вопроса около недели назад, отмечает «Интерфакс».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что планирует провести встречу «Нормандской четверки». По ее словам, она пройдет пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года.

О том, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «Нормандской четверки», 19 августа заявил Владимир Путин в ходе встречи с Макроном.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.