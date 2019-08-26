Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки встречи Путина и Зеленского в «нормандском формате» 

Lenta.ru + ещё 13 44 минуты назад
Встреча лидеров стран «Нормандской четверки» пройдет в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки» (G7, «Группа семи»), передает ТАСС.
«Мы договорились, (…) что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в "нормандском формате" в сентябре», — заявил Макрон.
В то же время точных дат, а также место проведения мероприятия он не назвал.
Глава государства указал, что обсудил эти планы с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Макрона, его российский коллега поддержал такую идею во время обсуждения вопроса около недели назад, отмечает «Интерфакс».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что планирует провести встречу «Нормандской четверки». По ее словам, она пройдет пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине.
Ранее сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года.
О том, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «Нормандской четверки», 19 августа заявил Владимир Путин в ходе встречи с Макроном.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
Последние новости
Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года Раскрыто будущее всех Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Комментарии1
Политика , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян33
На Крымском мосту заметили военную технику175
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8275
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев18
Мошенники изобрели новый способ хищения денег
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика Азия
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение