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Пенсионерам готовят новую компенсацию 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд по России к месту отдыха и обратно. Проект соответствующего закона, как пишет Парламентская газета, подготовило Министерство труда.
Ныне закон «О госгарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предоставляет право на компенсацию за проезд к месту отдыха на территории России.
Минтруда предлагает изменить формулировку на «проезд к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно один раз в два года», то есть законодательно закрепить право пенсионеров на компенсацию проезда к месту отдыха, в том числе за границей, и обратно по РФ.
Среди причин, по которым законопроект следует принять, его авторы упоминают тот факт, что территориальные органы Пенсионного фонда России часто отказывают пенсионерам в компенсации проезда по России на отдых за границей. Те же требуют этого в суде и выигрывают в 99% случаев.
В этой связи в министерстве полагают целесообразным изменение законодательства — пенсионерам реже придется защищать свои права в судебном порядке.
Комментарии157
Политика , Видео , Общество , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Парламентская газета
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