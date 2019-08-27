Пенсионерам готовят новую компенсацию

Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд по России к месту отдыха и обратно. Проект соответствующего закона, как пишет Парламентская газета, подготовило Министерство труда

Ныне закон «О госгарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предоставляет право на компенсацию за проезд к месту отдыха на территории России.

Минтруда предлагает изменить формулировку на «проезд к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно один раз в два года», то есть законодательно закрепить право пенсионеров на компенсацию проезда к месту отдыха, в том числе за границей, и обратно по РФ.

Среди причин, по которым законопроект следует принять, его авторы упоминают тот факт, что территориальные органы Пенсионного фонда России часто отказывают пенсионерам в компенсации проезда по России на отдых за границей. Те же требуют этого в суде и выигрывают в 99% случаев.

В этой связи в министерстве полагают целесообразным изменение законодательства — пенсионерам реже придется защищать свои права в судебном порядке.