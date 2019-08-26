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В ГД поддержали инициативу об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает идею об уточнении процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии и готов изучить законопроект сенатора Владимира Лукина на эту тему.
В субботу Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров на форме или амуниции сотрудников правоохранительных органов, если они несут службу в общественных местах.
"Инициатива нашего коллеги, члена Совета Федерации Владимира Лукина, также будет внимательно изучена Комитетом после ее поступления. Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Пискарева.
По его словам, в комитете подготовлен собственный законопроект, уточняющий процедуру идентификации сотрудников Росгвардии, он проходит согласование в профильных ведомствах.
Сейчас жетонами, позволяющими идентифицировать, снабжены сотрудники патрульно-постовой и некоторые других служб полиции, напомнил Василий Пискарев.
"Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Например, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться", — заявил он.
Предложенные изменения в законодательство защитят и права граждан от возможных противоправных действий, и самих сотрудников полиции и Росгвардии, а также членов их семей, считают в Госдуме.
При этом Василий Пискарев уточнил, что идентификаторы требуются не во всех случаях, когда правоохранители находятся "при исполнении".
"Естественно, если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований, либо участии в антитеррористических или других специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких", — сказал он.
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Комментарии
Политика , Общество , Василий Пискарев , Владимир Лукин , Росгвардия , Госдума , Совет Федерации , МВД , РИА Новости
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