Назван возможный статус России в G7

Страна-хозяйка следующего саммита G7 может пригласить Россию в качестве гостя. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» заявил президент Франции Эмманюэль Макрон , сообщает ТАСС.

По его словам, дискуссии не позволили добиться возвращения России к столу переговоров. Макрон напомнил, что по этому вопросу должно быть достигнуто единогласное решение. В то же время Москва может принять участие в саммите в качестве гостя. «Однако переход от семерки к восьмерке должен основываться на общем единогласном решении», — резюмировал французский лидер.

Заседание стран-участниц «Большой семерки» в 2020 году, по словам президента США Дональда Трампа, пройдет на территории Соединенных Штатов. Американский лидер заявил, что намерен пригласить российского коллегу Владимира Путина , но не уверен, что он примет приглашение и сможет приехать.

25 августа стало известно, что лидеры стран-участниц G7 отказались возвращать Россию в саммит. На необходимости присутствия Москвы, в первую очередь для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, настаивал Трамп. Из-за обсуждения этого вопроса, как сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета The Guardian, американский лидер поссорился с лидерами стран «Большой семерки».

Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом.