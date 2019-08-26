Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Республики Ингушетия на пост главы республики трех претендентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
Как отмечается, на рассмотрение внесены имена депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова.
Ранее сообщалось, что в селе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.