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Путин внес три кандидатуры на должность главы Игнушетии 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Республики Ингушетия на пост главы республики трех претендентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
Как отмечается, на рассмотрение внесены имена депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова.
Ранее сообщалось, что в селе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.
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Политика , Магомед Зурабов , Владимир Путин , Вымпелком , Республика Ингушетия
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