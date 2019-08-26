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Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкалья 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкальского края, в нем примут участие около 3 тыс. человек — это чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. Работники избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах, лодках и вездеходах, рассказал в понедельник ТАСС член краевого избиркома Владимир Дмитриев.
"Около 3 тыс. избирателей в Забайкальском крае примут участие в досрочном голосовании. На 108 участках у нас есть группы избирателей, которые голосуют раньше остальных. Еще 11 участков полностью голосуют досрочно — это жители отдаленных и труднодоступных сел. Члены избирательных комиссий на вертолете уже побывали в труднодоступных селах Гуля, Моклакан и Средняя Олёкма на севере Забайкалья", — сказал Дмитриев.
Всего в Забайкалье около 50 небольших поселений, до которых членам избиркомов придется добираться на вертолетах, вездеходах и лодках. Досрочно также голосуют на пограничных заставах, метеостанциях, чабанских стоянках, кордонах Сохондинского заповедника. Возможность сделать свой выбор раньше единого дня голосования получат и работники золотодобывающих артелей.
Облет избирателей на вертолете завершится 3 сентября, само же досрочное голосование продлится в Забайкалье до 7 сентября.
Выборы губернатора Забайкальского края пройдут 8 сентября, в единый день голосования. На должность главы региона претендует четыре кандидата — представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.
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Комментарии
Политика , Александр Осипов , Вячеслав Ушаков , Владимир Дмитриев , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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