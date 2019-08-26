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Глава СПЧ рассказал о предложенных Путину вариантах амнистии 

Газета.Ru + ещё 3 28 минут назад
Фото: Фонд Росконгресс
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что совет подготовил два возможных варианта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА "Новости".
Он пояснил, что один из них будет предложен президенту Владимиру Путину.
"Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сказал Федотов.
По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле.
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Политика , Михаил Федотов , Владимир Путин , Совет по правам человека , РИА Новости
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