Глава СПЧ рассказал о предложенных Путину вариантах амнистии

Он пояснил, что один из них будет предложен президенту Владимиру Путину

"Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сказал Федотов.

По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле.