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В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7 в вопросе РФ 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России с большей частью стран G7 отношения находятся на позитивном треке.
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Москва надеется на здравый смысл всех государств-участниц G7 касаемо восстановления отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Если мы возьмем "семерку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия», — сказал Песков.
Он добавил, что у России сохраняются традиционно тесные взаимоотношения с Японией и Германией.
«С некоторыми странами пока восстанавливать не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — отметил представитель Кремля.
Песков также прокомментировал возможность тесной координации России с G7 без восстановления «восьмерки». Он пояснил, что решение крупных политических, геополитических и экономических вопросов неэффективно без участия других крупных стран — таких как Китай и Индия, пишет ТАСС.
Между тем канцлер Германии Ангела Меркель, находясь во Франции на саммите G7, призвала провести встречу с участием России в нормандском формате в Париже по вопросам Украины.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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