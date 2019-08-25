Сухум прокомментировал данные о раздаче паспортов в РФ

МВД Абхазии опровергли информацию о раздаче абхазских паспортов в России

Сегодня в Абхазии проходят выборы президента. В России работают два избирательных участка для граждан этой страны: в Черкесске Москве , сообщает РИА Новости

Во время общения главы МВД Абхазии Гарри Аршбы с прессой, один из журналистов заявил, что в Черкесске раздают абхазские паспорта.

«Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен», — сказал Аршба.