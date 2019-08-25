Сегодня в Абхазии проходят выборы президента. В России работают два избирательных участка для граждан этой страны: в Черкесске и Москве, сообщает РИА Новости.
Во время общения главы МВД Абхазии Гарри Аршбы с прессой, один из журналистов заявил, что в Черкесске раздают абхазские паспорта.
«Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен», — сказал Аршба.
На пост президента выдвинуты девять человек. В их числе действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Одновременно с президентом абхазы выбирают и вице-президента.