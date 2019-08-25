Сухум опроверг информацию, что в России раздают абхазские паспорта

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в российском Черкесске , где открыт участок для голосования на выборах абхазского президента.

Один из журналистов на встрече с министром сообщил, что есть информация о раздаче во время выборов в Черкесске паспортов гражданина Абхазии.

"Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен. Если поступит такой сигнал, однозначно будет разбирательство ", — сказал Аршба.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. За пределами республики — в России работают два участка: в Черкесске и в Москве.