Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в российском Черкесске, где открыт участок для голосования на выборах абхазского президента.
Один из журналистов на встрече с министром сообщил, что есть информация о раздаче во время выборов в Черкесске паспортов гражданина Абхазии.
"Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен. Если поступит такой сигнал, однозначно будет разбирательство ", — сказал Аршба.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. За пределами республики — в России работают два участка: в Черкесске и в Москве.
Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.