Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сухум опроверг информацию, что в России раздают абхазские паспорта 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба опроверг информацию о раздаче абхазских паспортов в российском Черкесске, где открыт участок для голосования на выборах абхазского президента.
Один из журналистов на встрече с министром сообщил, что есть информация о раздаче во время выборов в Черкесске паспортов гражданина Абхазии.
"Это невозможно. В последние два дня в отношении тех граждан, которые проживают на территории Черкесска и Северного Кавказа, паспорта выданы не были, и никто из паспортной службы на территорию Карачаево-Черкесии не был отправлен. Если поступит такой сигнал, однозначно будет разбирательство ", — сказал Аршба.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. За пределами республики — в России работают два участка: в Черкесске и в Москве.
Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Последние новости
США поставили перед Зеленским задачу, которую невозможно решить Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями" Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
Комментарии
Политика , Рауль Хаджимба , Абхазия , Черкесск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью164
Казаки жестоко избили туриста в Геленджике52
В России предложили вернуть смертную казнь299
Крутой отказал Юрмале в «Новой волне»51
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России844
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение