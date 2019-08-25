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Идею главы Евросовета пригласить Украину на G7 оценили в Москве 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил главу Евросовета Дональда Туска в разжигании русофобии на саммите «большой семёрки», который с 24 по 26 августа проходит во Франции.
Так он отреагировал на предложение Туска пригласить вместо России на саммит G7, который пройдёт в 2020 году в США, Украину. При этом он отказался от идеи возвращения России и возобновлении формата G8.
"К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он также заметил, что линия поведения Европейского союза остается антироссийской.
"Надо было ему еще позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне", — предложил сенатор.
Ранее News.ru писал о том, что экс-министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон занимался пустыми разговорами и саморекламой накануне саммита, который пройдёт без участия Москвы.
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Политика , В мире , Франц Клинцевич , Тьерри Мариани , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Совет Федерации , Москва , США
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