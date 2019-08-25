Идею главы Евросовета пригласить Украину на G7 оценили в Москве

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил главу Евросовета Дональда Туска в разжигании русофобии на саммите «большой семёрки», который с 24 по 26 августа проходит во Франции.

Так он отреагировал на предложение Туска пригласить вместо России на саммит G7, который пройдёт в 2020 году в США Украину . При этом он отказался от идеи возвращения России и возобновлении формата G8.

"К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он также заметил, что линия поведения Европейского союза остается антироссийской.

"Надо было ему еще позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне", — предложил сенатор.