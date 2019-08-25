В Крыму отреагировали на слова Зеленского, сравнившего полуостров с похищенным ребенком

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского , в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гридчина призвала украинского лидера заняться конкретными делами, исполнением предвыборных обещаний, вопросом прекращения войны в Донбассе, улучшением жизни украинцев, а не политиканством.

"У меня складывается впечатление, что Зеленский продолжает играть роль Голобородько (герой сериала "Слуга народа". — Прим. ред.) на посту президента Украины" — подчеркнула Гридчина.

Также глава общины призвала Зеленского посмотреть в глаза тысячам мирных жителей Донбасса, дети которых погибли под обстрелами.

Ранее украинский президент заявил, что Крымский полуостров украли у Украины, словно у родителей похитили ребенка.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.