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В Крыму отреагировали на слова Зеленского, сравнившего полуостров с похищенным ребенком 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гридчина призвала украинского лидера заняться конкретными делами, исполнением предвыборных обещаний, вопросом прекращения войны в Донбассе, улучшением жизни украинцев, а не политиканством.
"У меня складывается впечатление, что Зеленский продолжает играть роль Голобородько (герой сериала "Слуга народа". — Прим. ред.) на посту президента Украины" — подчеркнула Гридчина.
Также глава общины призвала Зеленского посмотреть в глаза тысячам мирных жителей Донбасса, дети которых погибли под обстрелами.
Ранее украинский президент заявил, что Крымский полуостров украли у Украины, словно у родителей похитили ребенка.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Комментарии1
Политика , Общество , Владимир Зеленский , Республика Крым
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