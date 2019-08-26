Путина пригласят на саммит G7 

Российский президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу «Большой семерки». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости. Заседание стран-участниц пройдет в 2020 году на территории Соединенных Штатов, однако точное место его проведения не определено.
Ранее 25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с Россией.
Первым такое предложение выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп допустил возможность пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки».
Россия входила в G8 до присоединения Крыма в 2014 году. После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.