«Не контролируя Донбасс, замахнулись на Владивосток»

Личная «война» с Россией министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна закончится для него печально. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, сообщает 24 августа РИА Новости.
Руслан Бальбек, отвечая на заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком, напомнил о неконтролируемых Киевом территориях на юго-востоке страны.
«Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчёт украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее», — сказал депутат.
Прокомментировал Руслан Бальбек и другие имперские амбиции Украины, причиной которых, по его словам, является неадекватность высшего руководства этой страны.
«Неадекватность давно стала входным билетом в высшие эшелоны власти Украины: один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить — а на территории России есть области, которые Украина не считает своими?», — сказал он.
Ранее политолог Сергей Белашко в комментарии изданию Украина.ру отметил, что все проблемы на Украине создает собственная национальная элита, которую украинское общество формирует по своему образу и подобию.