«Не контролируя Донбасс, замахнулись на Владивосток». Депутат Госдумы о личной «войне» Омеляна

Руслан Бальбек, отвечая на заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком , напомнил о неконтролируемых Киевом территориях на юго-востоке страны.

«Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчёт украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее», — сказал депутат.

Прокомментировал Руслан Бальбек и другие имперские амбиции Украины, причиной которых, по его словам, является неадекватность высшего руководства этой страны.

«Неадекватность давно стала входным билетом в высшие эшелоны власти Украины: один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить — а на территории России есть области, которые Украина не считает своими?», — сказал он.