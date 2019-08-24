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Песков рассказал о недовольстве Путина 

Вести.Ru + ещё 13 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский лидер Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов, профсоюзными деятелями и другими представителями отрасли и по итогу дал ряд поручений — фактически за сутки до Дня шахтера, сообщается на сайте Кремля.
Президент остался крайне недоволен встречей, его возмутили доклады представителей профсоюзов о системе оплаты труда, когда работникам с одним и тем же функционалом платят разную зарплату, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Перечень поручений подразумевает исправление и ряда прочих недопустимых ситуаций.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству предоставить предложения по корректировке схемы исчисления налога на добычу угля к концу октября, вместе с МЧС России — утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений к 1 декабря 2019 года. Вместе с ФСБ России — к 1 февраля 2020 года обеспечить планы развития транзитных пунктов для экспорта угля.
Также правительству поручено вместе Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности подготовить поправки в законодательство, касающиеся медпомощи работникам отрасли. Вместе с правительством республики Коми — утвердить план развития монопрофильных муниципальных образований — городских округов Воркута и Инта.
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Комментарии7
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ , МЧС
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