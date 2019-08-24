Неожиданный поворот: Россию заменят Украиной в G7

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск предложил заменить Россию Украиной в G7 

Lenta.ru + ещё 26 36 минут назад
Глава Европейского совета Дональд Туск выступил против возвращения России в клуб G7, предложив пригласить на следующий саммит «Большой семерки» Украину. Соответствующее заявление Туск сделал на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Биаррице; его слова приводит Sputnik.
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
Он напомнил, что в 2018 году президент США Дональд Трамп предложил возродить формат G8, отметив, что переход Крыма под юрисдикцию Москвы был частично оправдан.
«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой. Когда речь заходит о спекуляциях по поводу приглашения России за стол переговоров, я хотел бы сказать следующее: во-первых, причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, остаются в силе», — добавил Туск.
По его словам, к крымскому вопросу добавился инцидент в Керченском проливе, когда были задержаны украинские моряки.
Глава Евросовета также предложил пригласить Украину на следующий саммит «Большой семерки» в качестве гостя, чтобы «услышать мнение их нового президента» Владимира Зеленского.
«Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, что он будет очень заинтересован», — подчеркнул Туск.
Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп с ним согласился и уточнил, что Москву было бы уместно видеть в составе группы, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
Последние новости
«Союз МС-14» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС В Киеве пообещали поднять флаг Украины над Владивостоком Трамп назвал двух главных врагов США и обрушил рынок
Комментарии159
Политика , Видео , В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Туск , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Совет Европы , Еврокомиссия , ИА Sputnik , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Зеленского произошло ЧП292
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»34
Зеленский назвал главный хит Украины22
«Большая семерка» столкнулась с проблемами28
Путин дал поручение по пенсиям83
Видео
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
01:13
Неожиданный поворот: Россию заменят Украиной в G7
Политика В мире
02:17
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву
Политика В мире
01:01
Мамонов попал в реанимацию после инфаркта
Общество
00:43
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»
Наука и техника Наука
00:51
Видео запуска «Синевы» и «Булавы» с подводных лодок
Армия Войска
01:24
Во время выступления Зеленского произошло ЧП
Украина В мире
02:12
«Не контролируя Донбасс, замахнулись на Владивосток»
Политика
00:58
«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение