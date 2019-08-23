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Эрдоган посетит Россию с официальным визитом 27 августа 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции совершит официальный визит в Россию 27 августа — Reuters со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Reuters , Турция
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