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Эрдоган посетит Россию с официальным визитом 27 августа
ТАСС
16 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Президент
Турции
совершит официальный визит в Россию 27 августа — Reuters со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
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