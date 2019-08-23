Гудков вновь арестован на 10 суток

Сторона защиты отмечала, что сам политик не участвовал в акции, а в его посте, помимо анонса шествия, также был призыв к мундепам обеспечить законность встречи, но суд не учел эти доводы, передает «Коммерсант».

30 июля Тверской суд Москвы назначил господину Гудкову 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированный митинг. К настоящему моменту он находится в спецприемнике 26 суток.