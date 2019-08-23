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Гудков вновь арестован на 10 суток 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков был арестован еще на 10 суток за призывы выходить на несанкционированный митинг 27 июля, заявил в СМИ пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Сторона защиты отмечала, что сам политик не участвовал в акции, а в его посте, помимо анонса шествия, также был призыв к мундепам обеспечить законность встречи, но суд не учел эти доводы, передает «Коммерсант».
30 июля Тверской суд Москвы назначил господину Гудкову 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированный митинг. К настоящему моменту он находится в спецприемнике 26 суток.
В среду, 21 августа, Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Гудкова. Политик принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из спецприемника. Ранее ЦИК отказался отменить решение окружной комиссии об отказе в регистрации.
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Политика , Дмитрий Гудков , Алексей Обухов , Мосгордума , Мосгорсуд , Центризбирком России
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