Власти Крыма прокомментировали исчезновение слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Исправление британской The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида — АРТ", где изначально упоминалась Россия , свидетельствует о давлении властей западных стран на СМИ. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов

The Guardian поместила снимок с фестиваля, сделанный фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко, в топ-20 лучших снимков дня с подписью: "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак ". Однако позднее слово "Россия" из подписи снимка удалили.

"Я считаю, что это влияние руководства, власти — тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию. Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом [в странах Запада] — в Британии, в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят", — сказал Мурадов.

По его словам, подобные случаи будут происходить, пока не поменяется позиция правящих кругов стран Запада.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке более 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран.