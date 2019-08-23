В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian

Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал исчезновение слова «Россия» из подписи к сделанной в Крыму фотографии в The Guardian свидетельством отсутствия свободы печати за рубежом.

«Я считаю, что это влияние руководства, власти — тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию. Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом — в Британии, в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят», — приводит ТАСС слова Мурадова.

Ранее The Guardian опубликовала на сайте фото с крымского фестиваля «Таврида-АРТ» и подписала ее: «Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак». Позже слово «Россия» из подписи удалили.