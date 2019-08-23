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В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал исчезновение слова «Россия» из подписи к сделанной в Крыму фотографии в The Guardian свидетельством отсутствия свободы печати за рубежом.
The Guardian назвала Крым российским
«Я считаю, что это влияние руководства, власти — тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию. Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом — в Британии, в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят», — приводит ТАСС слова Мурадова.
Ранее The Guardian опубликовала на сайте фото с крымского фестиваля «Таврида-АРТ» и подписала ее: «Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак». Позже слово «Россия» из подписи удалили.
В свою очередь, сам факт появления слова «Россия» в подписи к фото в The Guardian член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «оговоркой по Фрейду» и «положительным явлением».
Комментарии155
Политика , Видео , Георгий Мурадов , Сергей Цеков , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , The Guardian , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
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