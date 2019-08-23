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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии 

РИА Новости 54 минуты назад
МИД России вызвал в пятницу временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, говорится в сообщении ведомства.
"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей", — говорится в сообщении.
В МИД РФ временному поверенному напомнили, что "с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили Прагу от нацистов".
"Особое возмущение вызывают попытки чешских "историков" связать имя И. С. Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения. Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем", — подчеркнули в МИД РФ.
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Комментарии13
Политика , Видео , Иван Конев , МИД , Прага , Чехия
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