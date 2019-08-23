В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей", — говорится в сообщении.

В МИД РФ временному поверенному напомнили, что "с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили Прагу от нацистов".