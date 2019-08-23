Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его кончины

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил народ республики после открытия самой крупной в Европе мечети, которую жители региона планировали назвать его именем, построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.

В пятницу в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда. Изначально планировалось, что мечеть будет носить имя Рамзана Кадырова по решению жителей города. Однако на церемонии открытия Кадыров неожиданно для всех объявил, что мечеть будет названа именем пророка Мухаммеда.

"Когда мы начинали строить эту мечеть, ко мне обращались наши алимы, друзья, близкие, просили разрешения назвать мечеть моим именем, я тогда согласился, но в душе всегда было намерение после завершения строительства назвать ее именем нашего любимого пророка. Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком", — заявил журналистам Кадыров.

Он добавил, что "пока мы есть, будем строить мечети, школы, больницы, чтобы жили дружно со всеми народами и представителями разных религий".

Глава региона рассказал, что до последнего момента держал в секрете название мечети, потому что опасался, что не удастся завершить ее строительство.

"Я не заявил изначально, потому что в жизни всякое бывает, если бы вдруг не закончили (строительство мечети), то осталось бы пятно на нашем народе. А если закончим и получится красиво, вот тогда назовем именем нашего пророка. До последнего мы никому не говорили о своем намерении", — добавил Кадыров.

Этот выбор не случаен, потому что центральная мечеть Грозного является предметом гордости не только чеченцев, но и мусульман всей России, заявил мэр Грозного Муслим Хучиев

Он подчеркнул, что находится в шоковом состоянии из-за вида новой мечети.

"Здесь проделана огромная работа, у каждой детали есть своя история… Наши намерения были искренни, и Всевышний нам помог. Настроения мое не передать словами, я все еще испытываю шок", — рассказал Кадыров.

Самая крупная в Европе мечеть, открытая в Шали, вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Она сделана из белого мрамора, чистого золота, роспись стен выполнена вручную. Церемония была приурочена ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В ней приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников , министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев , а также многочисленные гости и авторитетные исламские ученые из более 40 мусульманских стран. В пятницу верующие совершили там первую коллективную молитву.

Капсулу под строительство мечети в Шали заложили в декабре 2012 года. Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол — более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.