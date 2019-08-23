Слуцкий отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

«Санкционная дубинка» превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках, — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что подобные нечестные методы расширяют пропасть в российско-американском диалоге, но это не мешает развитию России, передаёт РИА Новости.