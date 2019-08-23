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Слуцкий отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей 

News.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: News.ru
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал второй пакет санкций США по делу Скрипалей. По его словам, это очередной акт в мощнейшей провокации Запада против России.
«Санкционная дубинка» превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках, — подчеркнул парламентарий.
Он считает, что подобные нечестные методы расширяют пропасть в российско-американском диалоге, но это не мешает развитию России, передаёт РИА Новости.
2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.
Как писал News.ru, Госдепартамент США опубликовал официальное уведомление, в котором говорится, что второй пакет санкций по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , США , Майкл Маккол , Сергей Скрипаль , Леонид Слуцкий , Дональд Трамп , ГРУ , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , РИА Новости
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