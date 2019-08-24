Предложение президента Украины Владимира Зеленского дать автономию крымским татарам было отвергнуто на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявил, что его народ не нуждается в призрачных статусах, которые сулят политики чужих стран.
Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития. Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма, — сказал Умеров РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания «крымско-татарской автономии» в Крыму. По словам Зеленского, партия «Слуга народа» готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами. Президент также заявил, что не сомневается, что Украина вернет Крым.
Комментируя ситуацию, депутат Госдумы