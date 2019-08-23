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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху 

РИА Новости + ещё 11 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие по Сирии, Украину, борьбу с международным терроризмом и укрепление двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении.
Также в ходе беседы премьер Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину. Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе Кремля.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Израиль
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