Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы премьер Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину. Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе Кремля.