В Госдуме оценили необходимость длинных выходных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила необходимость длинных выходных.

«Я не против длительных выходных. Я не считаю, что в эти дни россияне массово, что называется, портят своё здоровье. Для многих официальные продолжительные выходные оказываются единственной возможностью побыть со своей семьёй, потому что отпуска у родителей не всегда совпадают со школьными каникулами», — заявила она.

По её словам, в новогодние каникулы россияне нередко куда-то выезжают или организуют семейный культурный отдых, а в майские праздники они отправляются на дачные участки.

Как отметила Бессараб, большинство граждан умеют культурно отдыхать, и нельзя лишать людей длительных выходных.

Ранее в Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Согласно графику, в 2020 году россияне будут отдыхать на Новый год (с 1 по 8 января), с 22 по 24 февраля (День защитника Отечества), с 7 по 9 марта (Международный женский день), в майские праздничные дни (с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая), с 12 по 14 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).