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В ЦИК заявили, что международные наблюдатели не приглашены на региональные выборы в России 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Приглашение международных наблюдателей на региональные выборы в РФ не предусмотрено действующим законодательством, заявила в четверг ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.
"Закон определяет, что международные наблюдатели у нас на общенациональные выборы приглашаются. Это прямо предусмотрено законом, так что к региональным выборам это в принципе отношения не имеет", — сказала Гришина.
Она также отметила, что правом приглашать международных наблюдателей обладают только органы государственной власти и Центризбирком РФ.
Ранее в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" было опубликовано обращение ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге с просьбой направить миссию международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в этих городах. Документ был адресован генсекретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасу Гремингеру, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и председателю Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгию Церетели.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в среду сообщала, что ЦИК отправит информацию о ходе избирательной кампании 2019 года в БДИПЧ ОБСЕ и генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.
Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
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Комментарии8
Политика , Майя Гришина , Элла Памфилова , Георгий Церетели , Томас Гремингер , ОБСЕ , Мосгордума , Совет Европы , Госдума , Центризбирком России , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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