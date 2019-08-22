Захарова оценила предложения по возвращению России в G8

«Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьёзная форма, так не делаются дела», — цитирует её РИА Новости.

Также Захарова заявила, что в данном случае важно понять, чего хотят члены формата G7, о чём они могут договорится, после чего соответствующие предложения должны быть направлены России.

Представитель МИД добавила, что российская сторона рассмотрит предложения, если «таковые будут на столе».