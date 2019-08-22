Сенатора Пушкова возмутил российский паспорт Джейсона Борна

Посмотрите на имя и фамилию в паспорте на типа русском. Этот бред означает представление авторов голливудских фильмов о том, как пишутся русские фамилии. Остальные представления — под стать этим. Уровень дебильности зашкаливает. И не стыдно им, и не дурно. https://t.co/uJ2MW5YuNh— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 августа 2019 г. Сенатор прокомментировал скриншот из фильма в своем Twitter.

По мнению Пушкова, авторы фильма не имеют представления, как пишутся русские имена и при этом им «не стыдно и не дурно».

Пользователи Twitter указали сенатору, что «Ащьф Лштшфум» (так записан псевдоним героя фильма в его российском паспорте) — это «Foma Kiniaev» написанное латинскими буквами с включенной русской раскладкой клавиатуры. Как предположили пользователи, реквизитор фильма решил, что переключение раскладки автоматически переводит текст с английского на русский.

Также сенатору указали, что «обсуждать интернет-мемы это дурно, потому что этим занимаются в основном школьники».

Ранее News.ru писал о совете Алексея Пушкова украинским властям заняться делами своей страны, а не борьбой против России на всех международных площадках.