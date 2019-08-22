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Сенатора Пушкова возмутил российский паспорт Джейсона Борна 

News.ru 48 минут назад
Фото: News.ru
Российский политик, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков возмутился неправильным написанием русского имени в паспорте персонажа шпионского экшен-фильма «Идентификация Борна» Джейсона Борна.
Сенатор прокомментировал скриншот из фильма в своем Twitter.
По мнению Пушкова, авторы фильма не имеют представления, как пишутся русские имена и при этом им «не стыдно и не дурно».
Пользователи Twitter указали сенатору, что «Ащьф Лштшфум» (так записан псевдоним героя фильма в его российском паспорте) — это «Foma Kiniaev» написанное латинскими буквами с включенной русской раскладкой клавиатуры. Как предположили пользователи, реквизитор фильма решил, что переключение раскладки автоматически переводит текст с английского на русский.
Также сенатору указали, что «обсуждать интернет-мемы это дурно, потому что этим занимаются в основном школьники».
Ранее News.ru писал о совете Алексея Пушкова украинским властям заняться делами своей страны, а не борьбой против России на всех международных площадках.
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Комментарии3
Политика , Джейсон Борн , Алексей Пушков , Совет Федерации
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