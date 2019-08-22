В Британии снимут сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 заказал производство документального сериала о президенте России Владимире Путине . Вещатель обещает, что зрители совершат «беспрецедентное путешествие в сознание этого лидера XXI века» и узнают, как Путин стал самым влиятельным главой государства своего времени. В сериале планируют использовать речи самого президента, а также высказывания людей его окружения и тех, на кого «оказали влияние» его действия. Производством проекта займётся компания Rogan Productions, ранее выпустившая документальную ленту Waiting for Invasion («В ожидании вторжения»), повествующую о том, как литовские военные готовятся противостоять «российской оккупации».

Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине. В опубликованном вещателем пресс-релизе уточняется, что производством сериала из трёх частей займётся Rogan Productions — компания, создающая контент для крупных телеканалов (включая BBC и Al Jazeera).

«Этот знаковый сериал, съёмки которого проходили в России, Америке, Европе и Великобритании, продемонстрирует, каким образом Путин привносил свои познания в области шпионского ремесла в дело управления ядерной державой. Сериал выйдет на двадцатом году нахождения Путина у власти, в нём будет представлен исчерпывающий анализ его правления и перемен, которым оно подвергло современный мир», — обещают в пресс-службе Channel 4.

Заказчики планируют совершить «беспрецедентное путешествие в сознание этого лидера XXI века», чтобы показать, какое влияние личный опыт Путина оказал на его политику, как «в атмосфере предательства, гордыни и гнева» создавалась современная Россия и как «ценности Путина экспортировались по всему миру — от Крыма и Солсбери до Вашингтона».

В релизе уточняется, что «необычайная история Владимира Путина» началась в Ленинграде в 1968 году, «когда 16-летний Путин, страстно мечтающий стать шпионом, постучался в двери КГБ». Спустя годы, отмечает Channel 4, будущий российский лидер присоединится к структуре, «почувствует вкус денег и власти» и в конечном счёте станет президентом.

Британский телеканал признаёт: когда только Путин впервые занял президентский пост, страна находилась в состоянии упадка — но потом всё изменилось: новый президент «сделал Россию великой снова» и вернул её на мировую арену. По мнению Channel 4, «едва постижимый, хитроумный и непредсказуемый стиль правления Путина проникнут ценностями КГБ», а «фейковые новости, подъём популизма и хлёсткие изречения главы государства — порождения президентства Путина», но сегодня Владимир Путин является, пожалуй, самым влиятельным лидером своего времени.

Понять Владимира Путина

Исполнительным продюсером проекта стал основатель Rogan Productions Джеймс Роган . Он не первый раз обращается к теме России: в 2016 году кинематографист выпустил документальную ленту Waiting for Invasion («В ожидании вторжения») о том, как «спустя 25 лет после обретения независимости от России Литва боится вновь оказаться под оккупацией».

По словам Рогана, для того, чтобы понимать обстановку в современном мире, необходимо понять Владимира Путина: именно он проявил себя одним и самых могущественных политиков XXI века.

«В сериале мы исследуем, как он, будучи бывшим шпионом, изменил понятия о политике и о том, как это повлияло на весь мир», — подчёркивает Роган.

Глава отдела документалистики Channel 4 Фатима Салария обещает, что совместная работа Рогана, режиссёра Ника Грина и продюсера Пола Митчелла будет представлять собой «искусное повествование, прекрасно подобранные архивные материалы и любопытнейшие интервью с теми, кто видел и пережил эти события».

Ожидается, что в сериале будут использованы выдержки из речей самого Путина, приближённых к нему людей и тех, на кого оказали влияние его действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос RT заявил, что Channel 4 пока не предпринимал попыток получить какие-либо комментарии Владимира Путина для сериала, и российский лидер ничего не знает об этом проекте.

Интервью с Путиным

На сегодняшний день самым известным документальным фильмом о Владимире Путине является четырёхсерийный проект американского режиссёра, сценариста и продюсера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Обладатель трёх премий «Оскар» говорил с российским лидером в общей сложности более 20 часов (по некоторым данным, 30). Первая серия фильма была показана телеканалом Showtime 12 июня 2017 года.

После выхода ленты многие западные СМИ обвинили Стоуна в симпатии к российскому лидеру, некоторые уличили режиссёра в «низкопоклонстве и раболепии» и «кремлёвской пропаганде». Примечательно, что в последнем эпизоде фильма сам Путин предупреждает Стоуна, что тому «достанется».

Впрочем, не все западные журналисты придерживались такого мнения. Так, The Guardian писал, что фильм со временем «приобретает более объективный характер».

Оливер Стоун отрицал обвинения в предвзятости. Он многократно подчёркивал, что действовал правильно, а с Путиным у них получился «хороший танец».