Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

🇷🇺 М. Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г. Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, где профессиональный танцор вызвался обучить её некоторым движениям. Окружающие поддержали их танец аплодисментами.

Ранее Захарова предстала перед пользователями Сети в неожиданном образе. На своих страницах в Instagram и Facebook она опубликовала фотографию в коротком бирюзовом платье и в боксёрских перчатках. При этом подпись к снимку оказалась ещё более провокационной.