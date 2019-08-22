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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019», который проходит в Пятигорске.
Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, где профессиональный танцор вызвался обучить её некоторым движениям. Окружающие поддержали их танец аплодисментами.
Ранее Захарова предстала перед пользователями Сети в неожиданном образе. На своих страницах в Instagram и Facebook она опубликовала фотографию в коротком бирюзовом платье и в боксёрских перчатках. При этом подпись к снимку оказалась ещё более провокационной.
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