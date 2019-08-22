Захарова станцевала лезгинку на «Машуке»

🇷🇺 М. Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. Педагоги продемонстрировали ей несколько движений из лезгинки, которые она тут же и повторила. Присутствующие встретили ее танец аплодисментами.

В 2016 году директор департамента информации и печати российского дипведомства сплясала русский народный танец «Калинка» перед журналистами, освещающими саммит Россия — АСЕАН.