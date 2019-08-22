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Захарова станцевала лезгинку на «Машуке» 

Рамблер + ещё 19 19 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске. Видеозапись танца опубликована в аккаунте министерства в Twitter.
Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. Педагоги продемонстрировали ей несколько движений из лезгинки, которые она тут же и повторила. Присутствующие встретили ее танец аплодисментами.
В 2016 году директор департамента информации и печати российского дипведомства сплясала русский народный танец «Калинка» перед журналистами, освещающими саммит Россия — АСЕАН.
Политика , Мария Захарова , МИД , Пятигорск
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