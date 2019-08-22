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Медведев вспомнил свои школьные уроки труда 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями об уроках труда в школе. Об этом сообщает ТАСС.
Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе. В ответ на это он рассмеялся и отметил, что не ожидал такого вопроса. Премьер страны рассказал, что, когда он пошел учиться в школу, то у них не было ни компьютеров, ни калькуляторов.
Он отметил, что ему нравились уроки труда и работать на старых станках.
"Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить", — сказал Медведев.
Ранее Медведев поручил улучшить график работы школ и детсадов.
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