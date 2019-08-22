Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лиц, удерживаемых на Украине и в России. но не обсуждали конкретные персоналии.
«Какие-то персоналии не обсуждались», — заявил Песков.
По его словам, Путин и Макрон очень подробно обменялись мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсудили отношения России и Украины, «в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами».
Также он ответил на уточняющий вопрос о возможности подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
«Определённые контакты на этот счёт осуществляются», — сообщил Песков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами с Украиной.