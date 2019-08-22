В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом

«Какие-то персоналии не обсуждались», — заявил Песков.

По его словам, Путин и Макрон очень подробно обменялись мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсудили отношения России и Украины, «в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами».

Также он ответил на уточняющий вопрос о возможности подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.