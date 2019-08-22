Песков допустил изменение персональных данных Путина 

Изменение данных президента России Владимира Путина в Росреестре могут быть связаны с правилами обеспечения безопасности первого лица государства. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал «Собеседника» о том, что в официальной выписке из Росреестра о недвижимости Владимира Путина его имя и фамилия изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Пескова, он не обладает информацией об изменении данных президента России в Росреестре, но считает, что «это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране, и, возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности».
20 августа «Собеседник» опубликовал материал, в котором, ссылаясь на данные Росреестра, утверждает, что принадлежащая Владимиру Путину квартира в Санкт-Петербурге записана на Игоря Петровича Сергеева-Градского, его супругу Любовь и дочерей Инну и Аллу.