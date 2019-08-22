Песков допустил изменение персональных данных Путина

Изменение данных президента России Владимира Путина Росреестре могут быть связаны с правилами обеспечения безопасности первого лица государства. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя материал «Собеседника» о том, что в официальной выписке из Росреестра о недвижимости Владимира Путина его имя и фамилия изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский. Об этом сообщает «Интерфакс»

По словам Пескова, он не обладает информацией об изменении данных президента России в Росреестре, но считает, что «это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране, и, возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности».