Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.

«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих… досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности…», — сообщается на сайте Кремля.

Президент призвал обеспечить установление тождественности профессий таких работников с учётом положений профессиональных стандартов.

При этом он поручил обратить особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, «в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе».

Также глава государства поручил Министерству энергетики предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, в том числе производство из него сжиженных газов и водорода.

Правительству также поручено представить предложения по по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.