Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих… досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности…», — сообщается на сайте Кремля.
Президент призвал обеспечить установление тождественности профессий таких работников с учётом положений профессиональных стандартов.
При этом он поручил обратить особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, «в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе».
Также глава государства поручил Министерству энергетики предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, в том числе производство из него сжиженных газов и водорода.
Правительству также поручено представить предложения по по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.
На встрече с Путиным 22 августа председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил, что мужчина в Воркуте работал буровым мастером 32 года и должен был получать льготную пенсию. Но, по его словам, в перечне указана профессия «мастер буровой установки», но нет «бурового мастера». Мохначук добавил, что в Минтруде «ссылаются на то, что есть утверждённая концепция развития пенсионной системы: это нарушает концепцию».
RT на русском: последние новости
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке В Госдуме оценили необходимость длинных выходных В Кремле приветствовали освобождение Хан-Шейхуна от боевиков
Комментарии2
Политика , Другое , Иван Мохначук , Владимир Путин , Минтруд , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»31
Зеленский назвал главный хит Украины8
«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»368
Обстановка под Северодвинском: что произошло с врачом394
«Ты кто такой, *** мать твою»: Умер легендарный Юрий Живов11
Видео
02:17
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву
Политика В мире
00:43
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»
Наука и техника Наука
00:58
«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»
Наука и техника Технологии
00:17
Сбежавший из России Лебедев вернулся в Москву
Общество Другое
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
00:57
«А вы работать не пробовали?»: Лолита ответила россиянке
Шоу-бизнес
05:43
Путин поручил подготовить ответ на испытания США
Армия Оружие
00:39
Заворотнюк поставила точку в истории с раком
Шоу-бизнес
02:42
Савченко сделала провокационное заявление о России
Украина В мире
00:58
NASA объяснила неудачу «Союза» с «Федором»
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение