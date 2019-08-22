Москва оценила взятие Хан-Шейхуна

В Кремле считают взятие Хан-Шейхуна локальной победой над терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«С самого начала речь шла о том, что борьба с террористами, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил, в том числе и против российской базы Хмеймим. Поэтому, безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать», — передает слова Пескова РИА «Новости».

В четверг стало известно, что правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун в провинции Идлиб, долгие годы остававшийся оплотом террористов. Сейчас в городе проводится зачистка и разминирование.

Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие. В зону входит одноименная провинция и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.