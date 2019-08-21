Житель Финляндии попросил Путина о помощи на гигантском баннере

Финский бизнесмен Ярмо Ахонен поставил в центре Хельсинки автобус с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь вернуть его яхту, которую конфисковали по подозрению в незаконном предпринимательстве в 2017 году.

Мужчина повесил на автобус гигантский баннер, на котором он на русском языке обратился к политику.

Добро пожаловать В. В. Путин. Пожалуйста помогите меня (орфография и авторский стиль сохранены. — News.ru), — написано на автотранспорте.

По его словам, он уже два года борется с российскими приставами за свою собственность. От него требуют семь миллионов рублей за возвращение судна, передаёт «Фонтанка.ру».

Ранее президент РФ прибыл в Финляндию. Из хельсинкского аэропорта Вантаа он отправился в Президентский дворец, где провёл переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё, писал News.ru.