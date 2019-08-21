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Житель Финляндии попросил Путина о помощи на гигантском баннере 

News.ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Финский бизнесмен Ярмо Ахонен поставил в центре Хельсинки автобус с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь вернуть его яхту, которую конфисковали по подозрению в незаконном предпринимательстве в 2017 году.
Мужчина повесил на автобус гигантский баннер, на котором он на русском языке обратился к политику.
Добро пожаловать В. В. Путин. Пожалуйста помогите меня (орфография и авторский стиль сохранены. — News.ru), — написано на автотранспорте.
По его словам, он уже два года борется с российскими приставами за свою собственность. От него требуют семь миллионов рублей за возвращение судна, передаёт «Фонтанка.ру».
Ранее президент РФ прибыл в Финляндию. Из хельсинкского аэропорта Вантаа он отправился в Президентский дворец, где провёл переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё, писал News.ru.
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Политика , Владимир Путин , Фонтанка.Ру , Финляндия , Хельсинки
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