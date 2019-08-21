«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах

«Это не ошибка»: Путин о «мертвых душах» и протестах

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинисте Владимир Путин заявил, что «ряд претендентов на места в городском парламенте Москвы» нарушили избирательное законодательство, предоставив недостоверные подписи избирателей.

По словам президента, «это не ошибка, это фальсификация».

Путин также напомнил, что существует законный способ получить доступ к выборам — это суд.

«И, как минимум, одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, и человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил право граждан «защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий — митингов и протестов». Он напомнил, что «есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями».