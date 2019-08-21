Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не ошибка»: Путин о «мертвых душах» и протестах 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин связал протесты в Москве с обострением предвыборной борьбы, передает ТАСС.
В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинисте Владимир Путин заявил, что «ряд претендентов на места в городском парламенте Москвы» нарушили избирательное законодательство, предоставив недостоверные подписи избирателей.
По словам президента, «это не ошибка, это фальсификация».
Путин также напомнил, что существует законный способ получить доступ к выборам — это суд.
«И, как минимум, одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, и человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы», — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин отметил право граждан «защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий — митингов и протестов». Он напомнил, что «есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями».
«Но на несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют», — добавил президент.
Комментарии126
Политика , Видео , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу предупредил об угрозе с Запада137
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США ответом117
Путина спросили о планах после 2024 года50
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление377
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков235
Видео
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США ответом
Армия Оружие
01:55
Путина спросили о планах после 2024 года
Политика В мире
04:10
Раскрыт доход оскорбившей тулунчан чиновницы
Общество
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
06:38
«Мы туда не рвемся»: Путин о Совете Европы
Политика
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение