Приехавшие в Крым немцы сделали заявление

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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове 

RT на русском + ещё 2 50 минут назад
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Как сообщает РИА Новости, он сказал, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.
«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и то, что мы видим собственными глазами и в чём убеждаемся… Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию», — сказал Нессениус.
По его словам, немецкая делегация, вернувшись домой, расскажет о своей поездке и впечатлениях от Крыма.
Отмечается, что Нессениус также поблагодарил власти полуострова за тёплый приём.
Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым.
В марте зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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Комментарии8
Политика , Видео , Юрий Гемпель , Республика Крым
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