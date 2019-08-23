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США объявили о новых санкциях против России 

Lenta.ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: Reuters
Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр.
В начале месяца сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне увидело в принятии новых санкций «пренебрежительное отношение США к принципу презумпции невиновности», а представитель МИД России Мария Захарова назвала их откровенной провокацией.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России, включающих запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству РФ. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.
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Комментарии
Политика , В мире , Санкции , Сергей Скрипаль , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , ГРУ , Госдеп США , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , США
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