Уважаемый в России: кто станет послом США в Москве

Новым послом США в России может стать первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Президент США Дональд Трамп одобряет фигуру Салливана на эту должность, о чем он сообщил в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа.

«Он является человеком, которого очень уважают в России, — подчеркнул американский лидер. — Я знаю, что [госсекретарь США] Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть [назначен]».

Информацию о том, что Салливан может стать послом США, сообщала ранее The New York Times. Первый заместитель госсекретаря участвовал в консультациях Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. При этом издание отмечает, что политик имеет не так много опыта во взаимодействии с Россией.

Для того, чтобы Джон Салливан занял должность посла, ему необходимо заручиться поддержкой верхней палаты конгресса, которая и будет утверждать кандидатуру.

Заместитель госсекретаря пришел в политику, имея за плечами внушительный юридический опыт. Стоит отметить, что Джон Салливан — племянник Уильяма Салливана , который стал последним послом США в Иране

Уильям Салливан был не согласен с советником президента США по национальной безопасности Збигневом Бжезинским касательно сложившейся на тот момент предреволюционной ситуации в Иране. Уильям Салливан считал, что Вашингтону стоит смягчить свою позицию по отношению к противникам шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Бжезинский настаивал, что США должны твердо поддерживать шаха, в то время как Салливан считал, что правление Мохаммеда Реза Пехлеви обречено.

Ситуация в итоге переросла в исламскую революцию, а иранские радикалы захватили американское посольство и потребовали от Вашингтона выдачи шаха, бежавшего в США.

Учитывая сложные отношения России и США, к назначению американского посла приковано достаточно пристальное внимание. Reuters со ссылкой на источники недавно сообщил, что на эту должность может быть назначен спецпредставитель Вашингтона по Северной Корее Стивен Биган.

Однако сам политик вскоре опроверг эту информацию, заявив, что планирует продолжить свою работу по северокорейскому направлению.

«Я хотел бы развеять любые слухи о том, что оставлю нынешний пост, чтобы занять должность посла за рубежом. Я не буду занимать дипломатическую должность в Российской Федерации», — сказал Биган журналистам в Сеуле.

В начале августа Джон Хантсман, который занимает должность американского посла в РФ, подал заявление о своей отставке. Хантсман работает в России лишь два года, однако именно ему пришлось застать один из самых непростых периодов в отношениях Москвы и Вашингтона.

В частности, за время его работы в качестве посла США обвиняли Россию во вмешательстве в американские президентские выборы, нарушении ДРСМД, в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании (в связи с этим инцидентом США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле, Россия ответила аналогичными мерами).

В своем заявлении Хантсман отмечает, что служба послом в РФ стала честью для него, особенно в этот «исторически сложный период в двусторонних отношениях». Обращение дипломата к Дональду Трампу опубликовала газета Salt Lake Tribune, выходящая в его родном штате Юта и принадлежащая его семье.

По словам Хантсмана, США в отношениях с Россией поможет «только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога».

«В то время как по многим вопросам, которые разделяют нас, примирение невозможно, существуют общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Провал — это не выход, и народы двух стран достойны большего», — отмечает Хантсман в своем заявлении на имя президента США.

Он также подчеркнул, что странам нужно расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму и контролю за вооружениями.

Отставку Хантсмана американский лидер обсудил с президентом России Владимиром Путиным . Глава Белого дома пообещал ему назвать имя нового посла.

«Действительно, Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов истории наших двухсторонних отношений. Несмотря на это, вместе с тем, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двухсторонних отношений России и Америки. Действительно, об этом заходила речь», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Свое прошение об отставке Хантсман направил 5 августа, а покинуть пост должен 3 октября.