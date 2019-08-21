Российско-турецкая дружба под угрозой. 

Сирийские правительственные войска пытаются развить наступление в провинции Идлиб, которая является последним крупным оплотом исламистов в стране. Со своей стороны, Турция предприняла попытку остановить операцию сирийской армии, направив, в частности, колонну с оружием и боеприпасами для осажденных в городе Хан-Шейхун вооруженных формирований. Колонна была обстреляна сирийскими ВВС. По версии Анкары, автоколонна была направлена в Идлиб к одному из турецких наблюдательных пунктов, поскольку Идлиб, согласно соглашению с Россией, является «зоной деэскалации», находящейся под ответственностью как раз Анкары. Анкара утверждает, что заранее оповестила Россию о перемещении колонны и оставила за собой право принять необходимые оборонительные меры в случае повторения атак с воздуха сирийских самолетов. Чем опасна данная ситуация?
Комментарий Георгия Бовта:
После обстрела турецкого конвоя сирийскими ВВС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «сделает все, чтобы обеспечить безопасность своих солдат» и что режим Башара Асада «играет с огнем». Если почитать некоторые турецкие газеты, то нынешнее резкое обострение турецко-сирийских отношений они и вовсе подают, как предвестник полномасштабной войны. И в случае этой войны России будет сложно остаться к ней безучастной. Хотя бы потому, что она многое поставила на поддержку официального Дамаска. И, кстати, нынешняя операция сирийских войск ведется при поддержке российских ВКС. Остается надеяться на то, что при этом взаимодействие между российскими и турецкими военными достаточно налажено, чтобы избежать прямых боестолкновений, в том числе в воздухе.
Когда в прошлом году президенты Путин и Эрдоган договаривались о том, что «зона деэскалации» в Идлибе будет находиться под присмотром Турции, Москва предполагала, что Анкара, поддерживающая определенные исламистские группировки в Сирии, все же прижмет наиболее непримиримых джихадистов, собравшихся в провинции Идлиб. С тем чтобы они, по крайней мере, перестали угрожать и обстреливать российские военные объекты в Сирии. Эти надежды не оправдались. Нападения на базу в Хмеймим в Латакии продолжаются. В частности, турки так и не смогли вывести из демилитаризованной зоны террористов запрещенной в России «Ан-Нусры». Она почти полностью и контролирует Идлиб. Ну, раз не смогли, то Москва теперь дает возможность решить этот вопрос кардинально сирийским войскам, поддерживая их с воздуха.
Для Турции при этом неприемлемо, чтобы войска Асада выбили джихадистов из Идлиба. Во-первых, сотни тысяч беженцев могут хлынуть в саму Турцию. Во-вторых, это будет означать окончательную победу Асада, а для Анкары это неприемлемо политически. Для президента Эрдогана потеря плацдарма джихадистов в Идлибе будет равносильна поражению во всей восьмилетней сирийской кампании, в ходе которой он всячески добивался свержения режима Асада.
Прямое вооруженное столкновение между сирийскими и турецкими войсками в этой ситуации становится все более реальным. И этот конфликт поставит под удар как наладившиеся личные отношения президентов Путина и Эрдогана, так и российско-турецкие отношения в целом. А это, помимо всего прочего, газопровод «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую» и много чего еще. Не говоря уже о начавшихся поставках Турции зенитно-ракетных комплексов С-400, которые так взбесили американцев. Эрдоган, настроившись на отстаивание своей жесткой линии в диалоге с Вашингтоном, в ответ на отказ США поставлять Турции уже закупленные новейшие истребители F-35, даже задумался вроде бы о закупках российских истребителей Су-35. Однако надо ли теперь нам спешить с такими поставками в свете складывающейся ситуации? Ведь в Сирии Эрдоган нам точно не союзник, а скорее временный попутчик. И может получиться так, что в небе над Сирией Су-35 будут противостоять друг другу. За штурвалами одних машин будут российские пилоты, а других — турецкие.