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Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам, пишет в среду, 21 августа, «Коммерсантъ».
По его словам, в настоящее время уточняются списки лиц для обмена — среди них, помимо моряков, также могут оказаться как задержанные, так и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.
В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем их беседы.
Собеседник газеты не смог уточнить, кого сможет выдать России Украина, однако предположил, что в числе этих людей может оказаться бывший главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский.
«Коммерсантъ» также пишет, что информацию о запуске процесса обмена подтвердил украинский дипломат.
Ранее в среду «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Собеседник агентства указал на то, что в настоящее время обсуждается формат выдачи осужденных Украине.
В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.
Киев считает своих моряков военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос о моряках не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что их судьбу должны решить следствие и суд в России.
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Политика , Кирилл Вышинский , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , ООН , СБУ , РИА Новости , Интерфакс
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