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Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8 

RT на русском + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».
Захарова призвала «перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семёрка хочет позиционировать себя как серьёзный формат».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. По данным СМИ, в ходе разговора с французским коллегой Эмманулем Макроном они договорились пригласить российскую сторону на следующий саммит.
В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.
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Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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