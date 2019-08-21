Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Захарова призвала «перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семёрка хочет позиционировать себя как серьёзный формат».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. По данным СМИ, в ходе разговора с французским коллегой Эмманулем Макроном они договорились пригласить российскую сторону на следующий саммит.